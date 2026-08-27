Мертвые животные и перевернутые кресты: задержан мужчина, возомнивший себя Дракулой

Мужчину, оставлявшего мертвых животных у церквей, задержали с помощью ДНК

Полиция английского графства Хэмпшир задержала 48-летнего мужчину, которого связали с серией случаев подбрасывания мертвых животных к дверям местных церквей. Об этом сообщает портал Unexplained Mysteries.

Британские правоохранители установили наблюдение возле религиозных объектов, чтобы найти виновника. На некоторых местах также обнаруживали перевернутые кресты и карты Таро.

Личность мужчины удалось установить после того, как его ДНК нашли на останках животных. В суде он представился «графом Дракулой». По данным публикации, задержанный был увлечен вампирами и кладбищами и считал, что сможет обрести бессмертие, если будет пить достаточно крови животных.

Случаи вызвали недовольство не только у прихожан, но и у местных фермеров. Их домашний скот похищали и убивали.

Во время судебного разбирательства психиатр охарактеризовал состояние мужчины как связанное со «сложными проблемами психического здоровья». Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

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