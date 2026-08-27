Автомобиль взорвался в Санкт-Петербурге в результате детонации СВУ

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 86 0

В результате происшествия есть погибший и пострадавший.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв прогремел в районе Славянка в Санкт-Петербурге.  Предвательно, взорвался автомобиль с людьми. Об этом сообщил 78.ru.

Инцидент произошел утром на Колпинском шоссе. По данным канала, мужчина, который был за рулем, погиб, а женщина-пассажирка осталась жива, но получила травму ноги.

Очевидец в беседе с каналом также рассказал, что машина выезжала с платной парковки и двигалась в сторону павильона с заведением. В этот момент и прогремел взрыв.

По предварительным данным, погибший имел отношение к Минобороны.

Предварительная причина – взрыв газобаллонного оборудования, однако подтверждается наличие самодельного взрывного устройства (СВУ). Территория оцеплена, обстоятельства уточняются.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:13
Названа причина смерти Юрия Цурило
19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео