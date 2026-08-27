Грузовик столкнулся с автобусом в Улан-Удэ

Шесть человек оказались в больнице в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Улан-Удэ. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

В ведомстве заявили, что транспортные средства столкнулись друг с другом на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе города. Пострадавшими оказались водитель и пять пассажиров автобуса. Все раненые госпитализированы, пояснили в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что в устранении последствий аварии задействованы 17 человек и пять единиц техники. В том числе к работе подключены пять сотрудников МЧС. Экстренные службы выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом ДТП на внутренней стороне 60-го километра МКАД на окраине Москвы с участием пяти автомобилей — среди них оказался премиальный кроссовер Lamborghini Urus. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

До этого автомобиль Aurus с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким попал в аварию в центре Москвы. Его машина столкнулась с мотоциклом, которым управлял молодой человек. Водитель двухколесного транспортного средства серьезно не пострадал.

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