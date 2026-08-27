Артиллеристы уничтожили командный пункт боевиков ВСУ залпом из «Торнадо-С». Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 579 0

Цель находилась в лесополосе и состояла из сети замаскированных подземных укрытий.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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«Торнадо-С» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ под Добропольем

Расчет РСЗО «Торнадо-С» 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении в зоне СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Позицию обнаружили операторы разведывательных БПЛА. Они установили координаты объекта и количество находившейся там живой силы, после чего передали данные артиллеристам.

Расчет вышел на огневую позицию и выполнил залп управляемыми реактивными снарядами калибра 300 мм с осколочно-фугасной боевой частью. Огонь велся с расстояния около 100 километров.

В результате опорный пункт, включавший сеть заглубленных блиндажей, был полностью уничтожен. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля.

Расчеты «Торнадо-С» группировки «Центр» также применяются для ударов по командным пунктам, узлам связи и другим объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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