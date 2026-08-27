Испытательный срок для матерей с детьми до трех лет запретят в России с сентября

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 69 0

Ранее такая защитная мера касалась только женщин с детьми до 1,5 лет.

В России матерям отменят испытательный срок — кого затронет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России работодателям запретят устанавливать испытательный срок сотрудницам, воспитывающим детей до трех лет. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Обновленный закон начнет действовать уже с 1 сентября. Парламентарий отметила, что все процедуры, связанные с испытательным сроком сотрудницы, воспитывающей ребенка, следует завершить до этой даты — поправки не допускают его продления.

«Если испытательный срок для сотрудницы с ребенком до трех лет начался до вступления закона в силу, он должен быть завершен до 1 сентября. Продолжение испытательного срока после 1 сентября будет считаться незаконным», — сказала депутат.

Закон распространится не только на матерей с детьми до трех лет, но и на одиноких пап и других представителей, осуществляющих уход за ребенком указанного возраста в отсутствие родителей. Ранее такая мера касалась только женщин с детьми до 1,5 лет.

При этом Стенякина добавила, что матерям, возвращающимся на работу после декретного отпуска, потребуются дополнительные гарантии. По ее словам, в этот период они совмещают свои профессиональные обязанности с заботой о ребенке. Новый закон позволит защитить их от расторжения договора, ссылаясь на результаты испытательного срока.

Ранее 5-tv.ru писал о рекомендациях молодым россиянам, которые ищут работу в первый раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ
18:04
Дети, которых не было: женщина в Ульяновске инсценировала беременность и роды ради денег

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео