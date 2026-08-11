Не наглеть: что делать зумерам при поиске первой работы

Алексей Захаров: зумерам при поиске первой работы не стоит наглеть

Молодым соискателям на старте своей карьеры не следует гнаться за высокими зарплатами. Об этом основатель платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал в беседе с НСН.

По словам специалиста, зумеры часто неадекватно оценивают свои навыки на рынке труда, а наглость и самоуверенность не всегда приносят нужный результат. Он также отметил, что если поиск работы длится долго, то это говорит о выборе неверной стратегии.

Захаров подчеркнул, что запросы по зарплате должны соответствовать уровню образования и квалификации молодых кандидатов.

«Если мои навыки предлагают 50 тысяч, а я хочу 500 и продолжаю искать. Ну ищи. Если мне просто нужна какая-то работа, курьером можно устроиться за пять минут», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 сентября вступит в силу закон, расширяющий трудовые права родителей с малолетними детьми. Теперь матери и отцы-одиночки с детьми до трех лет смогут устроиться на работу без испытательного срока.

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