Золото не для всех: 5G появится в России до 2027 года, но есть один нюанс

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Минцифры раскрыло план по внедрению связи будущего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Минцифры пообещало, что 5G появится в России до 2027 года

Связь пятого поколения — 5G — запустят в России до конца 2027 года. Об этом сообщили в Минцифры. Правда, самый эффективный, так называемый золотой диапазон, который занимают силовые ведомства, операторам пока не выдают.

Вместо него компании «большой четверки» бесплатно получат другие частоты. Разворачивать сети будут поэтапно: сначала 5G появится в городах-миллионниках. Обычные пользователи разницы с 4G, скорее всего, не заметят. А вот для бизнеса откроются новые возможности: развитие беспилотных систем и автоматизация производства.

Кроме того, модернизация позволит повысить безопасность в мегаполисах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия последовательно укрепляет цифровой суверенитет, развивая отечественную ИТ-отрасль, инфраструктуру, компонентную базу и кадровый потенциал. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве отметили, что государство поддерживает создание и внедрение российских программно-аппаратных решений, развитие систем хранения и обработки данных, а также расширение использования отечественных технологий в государственном и корпоративном секторе.

Для российских ИТ-компаний действуют налоговые льготы и другие меры поддержки. Кроме того, специалисты отрасли могут воспользоваться льготной ипотекой и получить отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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