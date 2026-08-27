Актер Юрий Цурило умер в возрасте 79 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 404 0

О смерти артиста сообщил его сын Всеволод Цурило.

Умер актер Юрий Цурило — последние новости

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Советский и российский актер театра и кино Юрий Цурило умер 26 августа в возрасте 79 лет. Об этом его сын Всеволод Цурило сообщил в социальной сети Instagram*.

«Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило» — написал он.

Юрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в городе Вязники Владимирской области. Он был удостоен звания заслуженного артиста России.

Зрителям актер известен по ролям в фильмах «Дурак», «Поп», «Хрусталев, машину!» и «В августе 44-го». Также он сыграл Илью Муромца в картине «Последний богатырь».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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