В результате схода мощного оползня в Китае пропали 558 человек
Более 200 человек из них — иностранцы.
Фото: www.globallookpress.com/Wang Quanchao
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Число пропавших в результате схода селя в Китае выросло до 558 человек. Об этом сообщили на Центральном телевидении КНР (CCTV).
«В результате оползня в уезде Гьиронг города Шигадзе, Тибет <…> 558 (человек — Прим. ред.) числятся пропавшими без вести», — заявили на канале.
Среди пропавших 260 иностранных граждан.
Сход селя произошел Тибетском автономном районе Китая утром 26 августа. Кроме того, Непал, находящийся на границе с КНР, захлестнуло мощное наводнение. Разрушены жилые здания и инфраструктурные объекты.
Ночью на 27 августа ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила россиян об угрозе смещения мощных тайфунов, накрывших Азию, на российский Дальний Восток. Под ударом может оказаться Камчатка. Мощный тропический шторм «Лала» рискует усилить уже и так проявившийся циклон, вызвав обильные осадки — ожидаются мощные дожди.
На Японию ранее также обрушился мощный тайфун.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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