За ночь силы ПВО перехватили в Воронежской области 18 украинских беспилотников

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 56 0

Противник попытался атаковать два городских округа и шесть районов региона.

Беспилотники в Воронежской области 27 августа

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы ПВО России перехватили 18 украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении главы субъекта.

Он также уточнил, что противник попытался атаковать два городских округа и шесть районов области. По предварительной информации, в результате действий ВСУ никто не пострадал, повреждений так же не было зафиксировано.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атак ВСУ по территории Донецкой Народной Республики 26 августа пострадали 11 мирных жителей. Среди раненых есть и несовершеннолетние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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