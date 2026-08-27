За ночь силы ПВО перехватили в Воронежской области 18 украинских беспилотников

Противник попытался атаковать два городских округа и шесть районов региона.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За ночь силы ПВО России перехватили 18 украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении главы субъекта.
Он также уточнил, что противник попытался атаковать два городских округа и шесть районов области. По предварительной информации, в результате действий ВСУ никто не пострадал, повреждений так же не было зафиксировано.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атак ВСУ по территории Донецкой Народной Республики 26 августа пострадали 11 мирных жителей. Среди раненых есть и несовершеннолетние.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 27 авг
- В Курской области в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек
- 27 авг
- В Ростовской области загорелся лес в результате атаки украинских беспилотников
- 26 авг
- В Краснодаре умерла еще одна пострадавшая в результате атаки ВСУ девочка
- 26 авг
- Жителей Котовска призвали оставаться дома из-за дыма от пожара на складе WB
- 26 авг
- Два человека пострадали при падении сбитого БПЛА под Воронежем
- 26 авг
- Около 40 беспилотников ВСУ было сбито за ночь над Ростовской областью
- 26 авг
- Логистический центр Wildberries под Тамбовом загорелся в результате атаки ВСУ
- 25 авг
- В результате атаки дронов поврежден Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
- 25 авг
- Два человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
- 25 авг
- Путин подписал указ о мерах защиты объектов критической инфраструктуры
Читайте также
64%
Нашли ошибку?