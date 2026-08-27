В Ростовской области загорелся лес в результате атаки украинских беспилотников

Всего в регионе сбили более 70 дронов ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате падения обломков украинских беспилотников в Ростовской области загорелся лес. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«В Шолоховском лесничестве в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. По данным на 07:00, пожар на площади 3,3 гектара локализован», — уточнил глава области.
Он также добавил, что всего силы ПВО перехватили в регионе более 70 беспилотников. Аппараты были сбиты над городом Каменск-Шахтинск и над восьми районами области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском.
В результате падения фрагментов дронов в Тарасовском районе были повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и один автомобиль. А в Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах загорелись скошенное поле и сухая трава. Огонь также был локализован.
Никто из местных жителей не пострадал.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атак ВСУ по территории Донецкой Народной Республики 26 августа пострадали 11 мирных жителей, в том числе несовершеннолетние.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 27 авг
- В Курской области в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек
- 27 авг
- За ночь силы ПВО перехватили в Воронежской области 18 украинских беспилотников
- 26 авг
- В Краснодаре умерла еще одна пострадавшая в результате атаки ВСУ девочка
- 26 авг
- Жителей Котовска призвали оставаться дома из-за дыма от пожара на складе WB
- 26 авг
- Два человека пострадали при падении сбитого БПЛА под Воронежем
- 26 авг
- Около 40 беспилотников ВСУ было сбито за ночь над Ростовской областью
- 26 авг
- Логистический центр Wildberries под Тамбовом загорелся в результате атаки ВСУ
- 25 авг
- В результате атаки дронов поврежден Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
- 25 авг
- Два человека погибли в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
- 25 авг
- Путин подписал указ о мерах защиты объектов критической инфраструктуры
Читайте также
64%
Нашли ошибку?