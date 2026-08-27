В Ростовской области загорелся лес в результате атаки украинских беспилотников

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 123 0

Всего в регионе сбили более 70 дронов ВСУ.

Последствия атаки дронов на Ростовскую область 27 августа

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате падения обломков украинских беспилотников в Ростовской области загорелся лес. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Шолоховском лесничестве в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. По данным на 07:00, пожар на площади 3,3 гектара локализован», — уточнил глава области.

Он также добавил, что всего силы ПВО перехватили в регионе более 70 беспилотников. Аппараты были сбиты над городом Каменск-Шахтинск и над восьми районами области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском.

В результате падения фрагментов дронов в Тарасовском районе были повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и один автомобиль. А в Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах загорелись скошенное поле и сухая трава. Огонь также был локализован.

Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атак ВСУ по территории Донецкой Народной Республики 26 августа пострадали 11 мирных жителей, в том числе несовершеннолетние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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