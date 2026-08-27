После наводнения в Непале пропавшими без вести числятся 826 человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 111 0

Больше половины из них — туристы.

Пропавшие при наводнении в Непале

Фото: Reuters/Stringer

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После наводнения в Непале пропавшими без вести числятся как минимум 826 человек. Об этом сообщили в Национальном управлении по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

«Без связи и числятся пропавшими 826 человек», — проинформировали в ведомстве.

Там также уточнили, что почти 600 из них — это туристы: 466 иностранцев и 113 граждан Непала. В районе бедствия были найдены 165 тел.

Действия по поиску пропавших и спасению пострадавших продолжаются. Также проходит сбор данных об ущербе, переселение пострадавших людей в безопасные места. Кроме того, и начато восстановление поврежденной инфраструктуры: дорог, мостов, гидроэлектростанций, связи, водоснабжения.

Мощное наводнение произошло на сервере Непала утром 26 августа. В результате катаклизма произошли масштабные разрушения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что организованных российских туристов в Непале не было. Поэтому у туроператоров нет информации о соотечественниках, которые могли оказаться в зоне бедствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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