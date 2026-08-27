Первоклассникам добавят каникулы с 15 по 21 февраля

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 60 0

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что отдых поможет школьникам адаптироваться к нагрузкам.

Первоклассникам добавят каникулы в 2027 году — точные даты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В новом учебном году у первоклассников появится дополнительная неделя отдыха. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что для самых маленьких учеников предусмотрены дополнительные каникулы в середине третьей четверти — с 15 по 21 февраля 2027 года.

«По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность», — цитирует Кравцова пресс-служба ведомства.

Общая продолжительность учебного года для первоклассников составит 33 недели вместо 34 — на одну неделю меньше, чем у остальных школьников. При этом школы смогут локально корректировать сроки каникул, но Минпросвещения рекомендует придерживаться единого графика.

Согласно рекомендациям Минпросвещения, для учеников 1–11 классов по четвертной системе установлены следующие периоды отдыха: осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля. Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд России поставил точку в вопросе об отчислении девятиклассников, запретив школам отказывать ученикам в продолжении обучения. Поводом для разбирательства стала история матери из Свердловской области, которая три года добивалась справедливости после того, как ее сыну отказали в приеме в профильный десятый класс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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