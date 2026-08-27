Правитель или Искатель? Что может рассказать о хозяйке ее сумка

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

У вида и размера аксессуара есть практическое объяснение.

Что сумка скажет о своей хозяйке

Фото: www.globallookpress.com/Michael Jaeger

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Ректор МХПИ Егоров: женщины чаще носят сумки по историческим причинам

Считается, что сумка способна многое сказать о характере своей хозяйки. Так, из-за моды на карты Таро стало популярным считать, что шоппер выдает архетип Правителя, а рюкзак — архетип Искателя.

Однако ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров в беседе с Life.ru отозвался о таких теориях скептически и предложил более практическое объяснение. По его словам, с таким же успехом можно было бы «гадать по чайной гуще».

«У размера сумки есть куда более скучное и куда более проверяемое объяснение, и оно почти не имеет отношения к характеру владелицы. Чтобы понять, откуда вообще взялась привычка носить с собой отдельную емкость для вещей, стоит заглянуть не в психологию, а в историю кроя одежды», — считает Егоров.

Речь здесь о разнице между мужским и женским гардеробом. Мужской костюм на протяжении веков проектировали с полноценными карманами. В то же время в женском костюме этот элемент либо вообще отсутствовал, либо пришивался символически, будучи слишком маленьким, чтобы в него что-нибудь положить.

Это веяние сохранилось во многих предметах женского гардероба по сей день. В итоге женщина оказалась вынуждена носить отдельный аксессуар для личных вещей. Соответственно, размер сумки зависит от того, какой объем предметов нужен той или иной даме в течение дня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как собрать чемодан в отпуск.

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