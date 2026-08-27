Стала известна дата кремации актера Юрия Цурило

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 104 0

Артист умер 26 августа в возрасте 79 лет.

Когда кремируют Юрия Цурило

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актера Юрия Цурило кремируют 31 августа

Советского и российского актера театра и кино Юрия Цурило кремируют 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в семье артиста.

«Кремирование будет в понедельник, 31 августа», — сказала собеседница агентства.

Юрий Цурило умер 26 августа в возрасте 79 лет. О смерти актера сообщил его сын Всеволод Цурило в социальных сетях.

Зрителям артист запомнился по ролям в фильмах «Дурак», «Поп», «Хрусталев, машину!», «В августе 44-го». Также Цурило сыграл Илью Муромца в картине «Последний богатырь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 81-м году жизни умер актер Тим Карри. Артист скончался вечером 25 августа у себя дома в Лос-Анджелесе. Зрителям он запомнился по фильмам «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Оно» и «Очень страшное кино 2».

В 2012 году актер перенес тяжелый инсульт и после этого передвигался на инвалидном кресле, однако продолжил работать. Его последние роли вышли в 2024 году в фильмах «Стрим» и «Стрим-2».

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