Археологи нашли древний район виноделов в Фанагории

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Этот район нередко называют «русской Атлантидой».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Во время раскопок обнаружен древний район виноделов в Фанагории

Целый район виноделов обнаружили археологи во время раскопок на Черноморском побережье. Место, где когда-то находилась Фанагория, еще не успели застроить современными знаниями, поэтому у ученых большой простор для работы. За 12 лет удалось обследовать менее одного процента.

Находки делают каждый день. Это золото, античные предметы, керамика и домашняя утварь. 

— Она сделана из кости крупного рогатого скота, и выемка использовалась для заточки лезвия.

Часть Фанагории и вовсе под водой. От этого ее иногда называют «русской Атлантидой». Артефактов не меньше, чем на суше. Свежие находки еще предстоит исследовать. А самое интересное представят в российских музеях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые смогли воссоздать ароматы древней Помпеи, которые наполняли город перед катастрофическим извержением Везувия в 79 году нашей эры. Проанализировав органический налет внутри терракотовых курильниц для благовоний, специалисты обнаружили следы дуба, лавра, шелковицы и других плодовых деревьев, которые сжигались во время домашних религиозных обрядов.

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