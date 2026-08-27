Дети, которых не было: женщина в Ульяновске инсценировала беременность и роды ради денег

В Ульяновске женщина инсценировала беременность и рождение двойни, чтобы выманить у бывшего почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, 25-летняя жительница Ульяновска познакомилась в интернете с мужчиной 1999 года рождения. Между ними завязались отношения, однако после расставания молодой человек переехал в Москву.

Через некоторое время женщина сообщила бывшему возлюбленному, что беременна, а затем рассказала о рождении двойни. Мужчина поверил ей и начал отправлять деньги на покупку вещей для якобы новорожденных детей. Чтобы легенда выглядела убедительно, обвиняемая присылала ему фотографии, найденные в интернете или обработанные в графическом редакторе.

Когда мужчина предложил приехать и помочь с подготовкой к родам и уходом за детьми, женщина отказалась. Позже, когда у него появились сомнения, она сообщила о смерти родственника и попросила деньги на похороны. Мужчина приехал к родителям девушки и там встретил человека, которого ему представили как умершего родственника.

В период с октября 2025 года по 30 апреля 2026 года мужчина перевел бывшей возлюбленной 684 тысячи рублей. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, вскоре она предстанет перед судом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, потеряв рекордную для Москвы с 2023 года сумму — 317,6 миллиона рублей. Злоумышленники в 2024 году представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили певицу, что пытаются защитить ее сбережения. В результате Долина перевела мошенникам 175,1 миллиона рублей, а также продала квартиру, деньги от которой достались преступникам.

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