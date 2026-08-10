Ароматы древности: чем пахла Помпея за мгновение до гибели

Daily Mail: во время трагедии в Помпеях пахло дубом и плодовыми деревьями

Ученые смогли воссоздать запахи древней Помпеи, которые наполняли городские улицы до катастрофического извержения вулкана почти две тысячи лет назад. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты проанализировали органический налет, сохранившийся внутри двух терракотовых курильниц для благовоний, найденных при раскопках. В ходе химического и микроскопического анализа были обнаружены следы дуба, лавра, а также плодовых деревьев, включая шелковицу. Археологи полагают, что эти растения сжигались в ходе домашних религиозных обрядов, создавая густой древесный и травянистый аромат.

Один из изученных сосудов содержал остатки ароматической смолы, напоминающей ладан или элеми. При горении такое вещество выделяет свежий запах, похожий на лимонную цедру и растертые сосновые иголки. Кроме того, в чашах были найдены следы продуктов переработки винограда, вероятно, вина, которое использовалось в качестве подношения богам.

«Комбинация передовых химических и микроскопических методов анализа делает повседневную религиозную жизнь жителей Помпей осязаемой», — отметил соавтор исследования Филипп В. Штокхаммер.

Это открытие позволяет почувствовать атмосферу города, где сладковатые винные пары смешивались с терпким дымом священных костров.

Исследованные артефакты были найдены в разных локациях: одну курильницу обнаружили в здании, которое перестраивали под гостиницу, а вторую — в домашнем святилище на загородной вилле в Боскореале.

Ученые подчеркивают, что использование специфических смол, привезенных, возможно, из Индии или Африки к югу от Сахары, свидетельствует о высоком уровне глобализации античного мира. Несмотря на то, что извержение Везувия в 79 году нашей эры унесло жизни тысяч людей, слой пепла законсервировал мельчайшие детали быта.

Теперь археология подтверждает письменные источники, доказывая, что римляне уделяли огромное внимание запахам в своих ежедневных ритуалах, стремясь задобрить божеств ценными ароматами.

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