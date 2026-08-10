Ароматы древности: чем пахла Помпея за мгновение до гибели

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Исследователи восстановили уникальный профиль античного города, уничтоженного Везувием.

Что происходило в Помпеях за минуту до извержения вулкана

Фото: www.globallookpress.com/Rainer F. Steussloff/Intro

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: во время трагедии в Помпеях пахло дубом и плодовыми деревьями

Ученые смогли воссоздать запахи древней Помпеи, которые наполняли городские улицы до катастрофического извержения вулкана почти две тысячи лет назад. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты проанализировали органический налет, сохранившийся внутри двух терракотовых курильниц для благовоний, найденных при раскопках. В ходе химического и микроскопического анализа были обнаружены следы дуба, лавра, а также плодовых деревьев, включая шелковицу. Археологи полагают, что эти растения сжигались в ходе домашних религиозных обрядов, создавая густой древесный и травянистый аромат.

Один из изученных сосудов содержал остатки ароматической смолы, напоминающей ладан или элеми. При горении такое вещество выделяет свежий запах, похожий на лимонную цедру и растертые сосновые иголки. Кроме того, в чашах были найдены следы продуктов переработки винограда, вероятно, вина, которое использовалось в качестве подношения богам.

«Комбинация передовых химических и микроскопических методов анализа делает повседневную религиозную жизнь жителей Помпей осязаемой», — отметил соавтор исследования Филипп В. Штокхаммер.

Это открытие позволяет почувствовать атмосферу города, где сладковатые винные пары смешивались с терпким дымом священных костров.

Исследованные артефакты были найдены в разных локациях: одну курильницу обнаружили в здании, которое перестраивали под гостиницу, а вторую — в домашнем святилище на загородной вилле в Боскореале.

Ученые подчеркивают, что использование специфических смол, привезенных, возможно, из Индии или Африки к югу от Сахары, свидетельствует о высоком уровне глобализации античного мира. Несмотря на то, что извержение Везувия в 79 году нашей эры унесло жизни тысяч людей, слой пепла законсервировал мельчайшие детали быта.

Теперь археология подтверждает письменные источники, доказывая, что римляне уделяли огромное внимание запахам в своих ежедневных ритуалах, стремясь задобрить божеств ценными ароматами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
«Потомок выродка»: задавший Зеленскому вопрос про «убийство русских» оказался внуком нациста
18:45
Метеоролог рассказал, будет ли в Москве и Петербурге бабье лето
18:40
Сдержал слово: Владимир Путин прилетел в Бурятию по приглашению восьмиклассника
18:35
VK улучшил рекомендации с помощью искусственного интеллекта
18:30
Защита от солнца и омоложение: чем полезны помидоры для кожи
18:25
«Замечательный знак»: в Московском зоопарке родилась еще одна капибара

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Проникновение в жилье: мошенники получают биометрию россиян под видом полицейских
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео