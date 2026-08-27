«Есть люди достойнее»: SHAMAN отказался от общения с журналистами
Певец заявил, что интервью нужно брать у шахтеров, учителей, врачей и воинов на передовой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певец SHAMAN заявил, что интервью надо брать не у актеров
Заслуженный артист Российской Федерации SHAMAN (Ярослав Дронов) после выступления в Казани удивил журналистов неожиданным заявлением о том, у кого действительно нужно брать интервью. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Артист исполнил песню, однако от общения с прессой категорически отказался, попросив представителей СМИ не ходить за ним.
«Я всего лишь артист. Есть люди гораздо достойнее, чем я. Вот у них интервью надо брать: у шахтеров, учителей, врачей, спасателей, наших воинов, которые на передовой защищают честь. Вот у них возьмите лучше интервью», — отметил Дронов.
После этого певец извинился перед журналистами и сказал, что направляется на поезд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) на фестивале «Русское поле» рассказал о планах на 1 сентября и воспитании дочери Варвары. Певец признался, что из-за постоянных гастролей и жизни в Москве не всегда может уделять дочери достаточно внимания, но надеется перед Днем знаний заехать к ней в Новомосковск.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?