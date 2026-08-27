«Есть люди достойнее»: SHAMAN отказался от общения с журналистами

Певец SHAMAN заявил, что интервью надо брать не у актеров

Заслуженный артист Российской Федерации SHAMAN (Ярослав Дронов) после выступления в Казани удивил журналистов неожиданным заявлением о том, у кого действительно нужно брать интервью. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Артист исполнил песню, однако от общения с прессой категорически отказался, попросив представителей СМИ не ходить за ним.

«Я всего лишь артист. Есть люди гораздо достойнее, чем я. Вот у них интервью надо брать: у шахтеров, учителей, врачей, спасателей, наших воинов, которые на передовой защищают честь. Вот у них возьмите лучше интервью», — отметил Дронов.

После этого певец извинился перед журналистами и сказал, что направляется на поезд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) на фестивале «Русское поле» рассказал о планах на 1 сентября и воспитании дочери Варвары. Певец признался, что из-за постоянных гастролей и жизни в Москве не всегда может уделять дочери достаточно внимания, но надеется перед Днем знаний заехать к ней в Новомосковск.

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