При столкновении двух автобусов в Петербурге пострадали 11 человек

Два автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Предварительно, один из автобусов врезался в заднюю часть другого, и оба съехали в кювет. Источник сообщил о 11 пострадавших, в том числе среди них есть один несовершеннолетний.

К устранению последствий привлекли специальную технику и работников МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что ранним утром 27 августа шестерых человек отправили в больницу после столкновения автобуса и грузовика в Улан-Удэ. Авария произошла на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе.

Травмы получили водитель и пять пассажиров общественного транспортного средства. Тогда для ликвидации последствий аварии привлекли 17 человек и пять единиц техники.

Ранее около полуночи также произошло массовое ДТП на окраине Москвы на внутренней стороне 60-ого километра МКАД с участием пяти автомобилей.

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