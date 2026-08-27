Пассажирке взорвавшегося в Петербурге авто помогли выбраться прохожие

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 116 0

Взрыв произошел утром 27 августа на Колпинском шоссе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажирке автомобиля, взорвавшегося на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге, помогли выбраться из машины прохожие. Об этом 5-tv.ru рассказала женщина, ставшая очевидцем произшедшего.

По ее словам, после взрыва она выглянула из окна и увидела на месте сотрудников полиции и пожарных. Вскоре прибыли две бригады скорой помощи. Пассажирка находилась рядом с автомобилем: прохожие помогли ей выбраться и умыли лицо.

Свидетельница также опровергла распространявшиеся в социальных сетях сообщения о том, что женщине якобы оторвало ноги. По ее словам, ничего подобного она не заметила.

Пострадавшая пыталась самостоятельно подняться на носилки, однако сотрудники экстренных служб помогли ей. Очевидица предположила, что женщина могла получить ушибы или внутренние повреждения.

Взрыв произошел утром 27 августа в районе Славянка. По предварительным данным, погиб водитель автомобиля, имевший отношение к Минобороны, а его супруга, находившаяся на пассажирском сиденье, выжила и была госпитализирована.

Сначала причиной происшествия называли взрыв газобаллонного оборудования, однако следствие также проверяет версию о применении самодельного взрывного устройства. Региональный СК возбудил уголовное дело. Территория оцеплена, специалисты проводят осмотр места происшествия и готовят необходимые судебные экспертизы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

19:13
Названа причина смерти Юрия Цурило
19:00
Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области
18:46
Смерть в банке с огурцами: чем могут быть опасны домашние заготовки
18:31
«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении
18:15
Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
18:11
УЕФА готовит иск к Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Сейчас читают

Радио «Судного дня» передало 16 зашифрованных сообщений после двух дней молчания
Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео