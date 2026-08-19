В Подмосковье загорелась бывшая усадьба князей Голицыных Пехра-Яковлевское

В подмосковной Балашихе загорелась бывшая усадьба Голицыных Пехра-Яковлевское

В подмосковной Балашихе загорелось здание бывшей усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Возгорание произошло на четвертом этаже заброшенного здания на Леоновском шоссе.

Несмотря на возникшую угрозу распространения огня по всему строению, пожарным оперативно удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров. Представители МЧС подтвердили, что здание сейчас не эксплуатируется. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

К настоящему моменту пожар потушен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве скончалась пенсионерка, которая 5 августа подожгла квартиру во время визита судебных приставов. Женщина получила тяжелые ожоги и спустя время умерла в больнице. В результате инцидента, кроме нее, пострадали пристав и представитель исполнительной службы.

Конфликт вокруг спорного объекта недвижимости длился четыре года. В 2022-м пенсионерка продала двухкомнатную квартиру, но после сделки отказалась передавать ключи новой владелице. Она заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и лишилась вырученных средств. Суд признал покупательницу добросовестным приобретателем, дальнейшая процедура выселения завершилась поджогом.

Пенсионерка не впервые решала свои проблемы огнем и привлекалась к ответственности: в октябре 2022 года она подожгла здание военкомата по указке мошенников и была осуждена на два года лишения свободы условно.

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