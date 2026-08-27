«Как будто плотину прорвало»: россиянки рассказали о спасении в Непале

Спасенные в Непале российские туристки рассказали подробности о наводнении

Российские туристки Ирина Ульген и Екатерина Красюкова рассказали, как им удалось выжить во время масштабного наводнения в Непале. Об этом они сообщили в беседе с 5-tv.ru.

Участница поездки Ирина Ульген рассказала, что группа направлялась к границе Непала с Китаем после ночевки в поселке Расулу. Из-за проливного дождя дорога превратилась в практически непроходимое месиво, поэтому автобусы двигались очень медленно. В какой-то момент два автобуса оказались за выступом горы, которая приняла на себя основной удар стихии.

По словам Ульген, туристы сначала увидели поток воды, а затем заметили, как над рекой начали подниматься черные массы грязи. Люди поняли, что нужно срочно покидать транспорт.

«Мы увидели просто, как будто плотину прорвало: какие-то черные куски летят, но это река мутная и черная и она непонятно почему-то вверх фейерверком стала подниматься, и все побежали, все стали кричать», — рассказала женщина.

Туристы выбрались из автобусов, поднялись по бетонной лестнице и отошли выше по склону. Там они встретились с гидом и переждали наиболее опасный период. Позднее группа вернулась к транспорту, чтобы забрать личные вещи.

«Ну и ребята достали все наши сумки, рюкзаки, все в повозке, и потихоньку они в горы, в горы, в горы, все вещи нашей группы прям подняли туда в горы, потому что начали прилетать вертолеты. А вертолеты они маленькие, по два-три человека только могут», — поделилась Ирина.

Эвакуацию россиянок военным вертолетом провели 27 августа. Другая участница поездки Екатерина Красюкова вспоминала, как ей приходилось карабкаться по камням и траве.

«Я просто вспоминаю же, когда я карабкаюсь по каким-то камням, траве», — рассказала Екатерина.

Масштабное наводнение произошло в Непале 26 августа. Для поисково-спасательной операции были привлечены 3318 полицейских. По данным управления страны по туризму, пропавшими без вести числятся 644 туриста, среди них восемь россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан РФ отказаться от поездок в районы Непала, пострадавшие от наводнения. Россиянам, которые уже находятся в стране, рекомендовали связаться с посольством России в Катманду и встать на учет.

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