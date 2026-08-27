Радио «Судного дня» резко активизировалось и передало уже 25 сообщений за день

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 111 0

Кодовые слова звучат в эфире с самого утра.

Сколько шифров передало радио Судного дня 27 августа

Фото: 5-tv.ru

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», 27 августа заметно активизировалась и с утра передала уже 25 зашифрованных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий эфир станции.

Первый сигнал зафиксировали в 06:56 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «подголосок». Последнее из 25 сообщений со словом «облитерация» передали в 17:09.

Среди кодовых слов также звучали «душегуб», «курочка», «официантка» и «бунтолет».

УВБ-76 работает на коротких волнах с 1970-х годов. Большую часть времени она передает непрерывный жужжащий сигнал, за который получила прозвище «Жужжалка».

Официальное назначение станции не раскрывается. Время от времени привычный звук прерывается словами, цифрами и кодовыми фразами. Одна из распространенных версий связывает эти передачи с зашифрованными сообщениями для военных структур, однако подтверждения этой версии нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодняшней активности станции предшествовали два дня тишины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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