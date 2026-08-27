УЕФА не поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 54 0

Избрание президента Международной федерации футбола должно состояться в марте 2027 года.

УЕФА не поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФ

Фото: www.globallookpress.com/AyanoMiura

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен поддерживать Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), если он решит снова баллотироваться на этот пост. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Выборы президента ФИФА должны состояться в марте 2027 года в Рабате. На данный момент Инфантино официально не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на новый срок.

В УЕФА заявили, что в случае его участия в выборах организация намерена предложить альтернативного кандидата.

«Если нынешний президент ФИФА все же решит баллотироваться на новый срок, УЕФА объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений», — говорится в заявлении организации.

Причиной ухудшения отношений между УЕФА и руководством ФИФА стала, в частности, инициатива Инфантино по созданию компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать крупнейшие мужские и женские турниры федерации. По оценке ФИФА, проект мог привлечь около 4,2 миллиарда долларов и увеличить доходы национальных ассоциаций.

Однако идея вызвала резкую критику со стороны футбольных организаций. 

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019 году он был переизбран на второй срок, а в 2023 году вновь получил поддержку членов организации на безальтернативных выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что УЕФА намерен добиваться уголовного преследования Джанни Инфантино из-за спорной сделки с активами ФИФА. По данным Sky News, европейская футбольная организация может подать иски в Швейцарии к президенту ФИФА и другим представителям федерации. В УЕФА считают, что при подготовке и продвижении сделки могло иметь место злоупотребление служебным положением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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