УЕФА не поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен поддерживать Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), если он решит снова баллотироваться на этот пост. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Выборы президента ФИФА должны состояться в марте 2027 года в Рабате. На данный момент Инфантино официально не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на новый срок.

В УЕФА заявили, что в случае его участия в выборах организация намерена предложить альтернативного кандидата.

«Если нынешний президент ФИФА все же решит баллотироваться на новый срок, УЕФА объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений», — говорится в заявлении организации.

Причиной ухудшения отношений между УЕФА и руководством ФИФА стала, в частности, инициатива Инфантино по созданию компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать крупнейшие мужские и женские турниры федерации. По оценке ФИФА, проект мог привлечь около 4,2 миллиарда долларов и увеличить доходы национальных ассоциаций.

Однако идея вызвала резкую критику со стороны футбольных организаций.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019 году он был переизбран на второй срок, а в 2023 году вновь получил поддержку членов организации на безальтернативных выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что УЕФА намерен добиваться уголовного преследования Джанни Инфантино из-за спорной сделки с активами ФИФА. По данным Sky News, европейская футбольная организация может подать иски в Швейцарии к президенту ФИФА и другим представителям федерации. В УЕФА считают, что при подготовке и продвижении сделки могло иметь место злоупотребление служебным положением.

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