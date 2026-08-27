Четырех человек госпитализировали в результате ДТП на юго-западе Москвы

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 160 0

По предварительной информации, водитель иномарки, влетевший в толпу на тротуаре, скрылся с места происшествия.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четырех человек госпитализировали в результате ДТП на юго-западе Москвы, где Mercedes после столкновения с Haval вылетел на тротуар. Видео с места аварии публикует 5-tv.ru.

Всего, предварительно, пострадали шесть человек. Двое от медицинской помощи отказались, еще четверых увезли в больницу.

На кадрах видны две поврежденные машины, снесенные светофор и дорожные знаки. К месту ДТП прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, водитель Mercedes скрылся с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что люди стояли у светофора и ждали зеленого сигнала. В этот момент Mercedes после столкновения с Haval отбросило в их сторону. Когда прохожие подошли к машине, водителя в ней уже не было.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге столкнулись два автобуса. По предварительным данным, один из них врезался в заднюю часть другого, после чего оба транспортных средства съехали в кювет. В результате аварии пострадали 11 человек, среди них был один несовершеннолетний. Для ликвидации последствий ДТП привлекли специальную технику и сотрудников МЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.95
1.67 100.30
2.01
На качелях Венеры: любовный гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

11:00
Большой набор не всегда лучше: какие фломастеры нужны школьнику
10:49
Раскол в ЕС: бюджет урезают, но помощь Украине не сократят
10:34
Каникулы закончились: как помочь ребенку снова вставать рано
10:33
«Отражала божий свет»: умерла мама народной артистки Ирины Алферовой
10:26
«Вахтовый метод»: Булычева с мужем посменно нянчат маленькую дочь
10:20
За ночь силы ПВО уничтожили 512 украинских беспилотников над регионами России

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Два беспилотника ВСУ ликвидировали на подлете к Москве
Свекла для кишечника: почему после овоща меняется цвет стула и опасно ли это
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео