«Воля, инстинкт и память»: Владимир Машков рассказал о трех составляющих таланта

Худрук Театра Олега Табакова Машков назвал волю и память составляющими таланта

Владение методиками убедительной игры и знания не могут заменить актерского таланта. Об этом заявил 5-tv.ru председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков на открытии юбилейного сезона — в этом году легендарной «Табакерке» исполняется 40 лет.

Он отметил, что приобретенные навыки дают возможность одаренному человеку развиваться в профессии быстрее, а трудяге без этого дара позволяют получить хоть какой-то результат. Однако суть большого артиста, даже если он только в начале своего пути, заключается в другом.

«Станиславский (режиссер, актер, педагог, реформатор театра Константин Станиславский. — Прим. ред.) говорил, что такое талант. Он говорил: „Это выбор“… Выбор правильного слова, правильного дела, людей, с которыми ты. Неправильно выбрал — не талантливо, не тех людей, не то слово», — рассуждает Машков.

Понять суть таланта и отличить его от навыка пытались многие мыслители. Итальянский писатель и поэт Карло Досси говорил, что «талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну треть — из памяти и на одну треть — из воли». С этим мнением согласен также Владимир Машков.

«Единственное, чем может управлять человек — своей волей. Если он не может управлять своей волей, значит, он вообще ничем не управляет. Инстинкт, то есть, по-русски, чуйка, интуиция, инстинкт наш природный, и память. Воля, инстинкт, память. По первым буквам будет ВИД. Память в самом широком смысле этого слова — откуда, куда иду, зачем, кто со мной, для чего… Вот это», — подчеркнул режиссер.

Воля, интуиция и память — это и пытаются воспитать, а точнее развить в себе артисты. Как отметил Машков, бывает непросто, ведь человека часто одолевают слабости, и воля его подводит. Но с помощью грамотно разработанных методик педагогам удается огранить актерский дар и превратить в сияющий бриллиант.

Ранее в интервью 5-tv.ru Владимир Машков объяснил, как работа в драматическом театре помогает артистам сохранить ясный ум до глубокой старости. Его заключение подтверждает исследование, проведенное театральной школой Олега Табакова.

«Табакерка» открывает 41-й сезон, не исключено, что Машков снова выйдет на сцену в качестве актера.

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