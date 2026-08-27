Молодую жену Егора Бероева заподозрили в беременности

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 219 0

22-летняя балерина Анна Панкратова появилась на публике с заметно округлившимся животом.

Беременна ли жена Бероева

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

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Супругу актера и режиссера Егора Бероева, 22-летнюю балерину Анну Панкратову, заподозрили в беременности. Как сообщает Woman.ru в своем Telegram-канале, она вместе с мужем появилась на премьере в Москве с заметно округлившимся животом.

«Все гости сразу же заметили ее (Анны Панкратовой. — Прим. ред.) округлившийся живот и принялись поздравлять звездную пару», — говорится в публикации.

Егор Бероев и Анна Панкратова познакомились во время кастинга к фильму «Кукла». Тогда актер искал исполнительницу главной роли и выделил среди претенденток Анну. Сначала их связывали рабочие отношения, но позже они переросли в роман.

Пара тайно зарегистрировала брак в 2026 году. Разница в возрасте между супругами составляет около 27 лет.

Для Егора Бероева этот ребенок может стать вторым. У актера уже есть дочь Евдокия, которая родилась в 2007 году в его браке с актрисой Ксенией Алферовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи уже подозревали Панкратову в возможной беременности. На премьере в рамках фестиваля «Пилот» актриса появилась в свободном коричневом платье и светлой куртке, которая скрывала область талии.

Тогда поклонники обратили внимание, что молодая жена актера стала чаще выбирать просторные наряды и избегать облегающей одежды.

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