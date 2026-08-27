Установка домофона едва не обошлась семье из Кемерово в 7,5 млн рублей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 3 477 0

Во всем виноваты мошенники.

Мошенники украли у семьи из Кемерово 7,5 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Мошенники украли у семьи из Кемерово 7,5 млн под предлогом установки домофона

Установка домофона едва не обернулась для семьи из Кемерово потерей 7,5 миллиона рублей — столько составил ущерб от действий телефонных мошенников. Об этом сообщило ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу в канале в мессенджере МАКС.

В полицию обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестная проникла в ее квартиру, вскрыла сейф и забрала золотые украшения стоимостью более семи миллионов рублей, а также наличные в российской и иностранной валюте.

Как выяснили правоохранители, сначала дочери потерпевшей позвонили неизвестные под предлогом установки домофона и получили ее личные данные. Затем с девушкой связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что ее якобы подозревают в связи с террористами, и убедил передать ключ от квартиры для проверки сейфа.

Под давлением мошенников девушка оставила ключ от квартиры в условленном месте и временно покинула жилье. После этого к квартире приехала 20-летняя жительница Самары, которая забрала ключ, проникла внутрь и с помощью заранее приобретенных инструментов вскрыла сейф.

Оперативники задержали подозреваемую на въезде в Новосибирск. По данным следствия, перед поездкой в Кемерово неизвестные убедили ее отправиться в город, купить необходимые инструменты и забрать содержимое сейфа. Прибыв в Кузбасс, девушка приобрела болгарки и другие инструменты.

Похищенные драгоценности и деньги полицейские изъяли. В ближайшее время имущество вернут владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемой может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции проверяют ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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