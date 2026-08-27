«Сволочь! Извиняйся!» — Дмитриенко назвал Гагарину бабушкой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 2 764 0

Артист понял свою ошибку мгновенно.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; Instagram*/gagara1987; 5-tv.ru

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Дмитриенко извинился перед Гагариной за то, что назвал ее бабушкой

Певец Ваня Дмитриенко назвал свою коллегу Полину Гагарину бабушкой, после чего сразу извинился за свои слова. Шуточная перепалка между артистами попала на видео, которое Гагарина опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Артисты вместе участвуют в музыкальном проекте на федеральном канале. Во время съемок Гагарина ожидала увидеть Дмитриенко в доспехах, но вместо этого заметила на нем одежду, которую назвала «бабушкиной кофтой».

«Да в смысле, я не брал вашу кофту?» — пошутил Дмитриенко в ответ на замечание певицы.

Гагарина, тоже в шутку, возмутилась и потребовала от коллеги извинений прямо на камеру.

«Сволочь! Извиняйся!» — сказала она.

Артист, недолго думая, тут же попросил прощения за брошенную фразу.

После этого Гагарина обратилась к зрителям и спросила, что ей теперь делать с коллегой. В шутку она предложила «придушить» его. В итоге певица решила оставить Дмитриенко в покое, отметив, что он хорошо поет.

Ожидание певицы увидеть коллегу в доспехах было связано с его большим сольным концертом в «Лужниках». Концепцией шоу стала «средневековая сказка». На сцене Дмитриенко действительно появился в образе с элементами рыцарских доспехов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ваня Дмитриенко впервые рассказал о болезненном расставании с блогером Сашей Айс (Александрой Набатчиковой. — Прим. ред.). По словам певца, во время вечеринки девушка стала проявлять внимание к своему бывшему молодому человеку, а артист в тот момент переживал смерть отчима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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