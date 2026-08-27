В Польше заявили о нежелании размещать на своей территории ядерные боеголовки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Варшава хочет участвовать в стратегии ядерного сдерживания НАТО, но без размещения оружия.

Польша не хочет размещать ядерное оружие на своей территории

Фото: www.globallookpress.com/Louie Palu

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Залевский: Польша не хочет размещать ядерное оружие на своей территории

Польша не планирует размещать ядерные боеголовки на своей территории. Об этом журналистам заявил заместитель главы польского Минобороны Павел Залевский в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Нет. Я бы хотел об этом сказать четко и открыто — Польша не желает иметь ядерные боеголовки на своей территории», — сказал представитель ведомства на пресс-конференции, его слова приводит агентство Reuters.

По словам Залевского, Варшава намерена участвовать в системе ядерного сдерживания НАТО, однако без размещения соответствующего вооружения в стране.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что республика должна стремиться к получению доступа к ядерному оружию. В то же время министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отмечал, что власти не ведут переговоров по этому вопросу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее говорил об интересе к созданию «ядерного зонтика», предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия США заключила соглашения с пятью компаниями для строительства ядерных микрореакторов на военных объектах. Проекты реализуют в рамках программы «Янус», которая предусматривает размещение установок на пяти военных базах в Северной Каролине, Кентукки, Техасе, Джорджии и Нью-Йорке. На создание реакторов планируют направить до 2,2 миллиарда долларов.

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