Банки начнут проверять количество карт перед выпуском новых

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 54 0

Такие правила начнут действовать в России с сентября следующего года.

Какое максимальное количество карт можно иметь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Русяев: с 2027 года россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт

С 2027 года банки будут проверять, сколько карт уже оформлено у клиента, перед выпуском новой. О правилах 5-tv.ru рассказал юрист Илья Русяев.

С 1 сентября 2026 года в России начнет работать единая система учета платежных карт. А с 1 сентября 2027-го для одного человека установят лимит — не более 20 действующих карт одновременно во всех банках.

По словам Русяева, банки смогут видеть общее количество карт клиента, даже если они оформлены в разных организациях. В системе будут храниться данные о видах, номерах и общем количестве карт, в том числе закрытых.

«Учет охватывает карты, с использованием которых осуществляются переводы денежных средств, независимо от банка-эмитента и от того, выпущена карта на пластике или живет только в приложении. Виртуальные, дополнительные к одному счету, кредитные идут в общий зачет наравне с зарплатными», — пояснил эксперт.

При этом информация о деньгах на счетах и суммах операций передаваться не будет. Информация должна храниться с соблюдением требований безопасности, а передача данных третьим лицам запрещена.

Автоматически закрывать уже оформленные карты из-за превышения лимита не будут. Владелец сможет сам выбрать, какие из них оставить, а от каких отказаться.

Год с момента запуска системы до введения лимита станет переходным периодом. За это время россияне смогут проверить, сколько карт на них оформлено, и избавиться от ненужных.

По мнению Русяева, для большинства людей ограничение не станет проблемой, так как 20 карт достаточно для зарплаты, накоплений, покупок и поездок. Больше всего изменения могут коснуться тех, кто часто оформляет карты ради бонусов, кешбэка и акций.

Юрист также отметил, что единая система поможет бороться с мошенничеством. Раньше каждый банк видел только свои карты клиента, а теперь сможет учитывать все его платежные инструменты.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 сентября в российских магазинах и ресторанах начнут использовать единый универсальный QR-код для оплаты. Он заменит множество банковских стикеров на кассах и позволит покупателю выбрать удобный способ платежа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.95
1.67 100.30
2.01
На качелях Венеры: любовный гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

11:00
Большой набор не всегда лучше: какие фломастеры нужны школьнику
10:49
Раскол в ЕС: бюджет урезают, но помощь Украине не сократят
10:34
Каникулы закончились: как помочь ребенку снова вставать рано
10:33
«Отражала божий свет»: умерла мама народной артистки Ирины Алферовой
10:26
«Вахтовый метод»: Булычева с мужем посменно нянчат маленькую дочь
10:20
За ночь силы ПВО уничтожили 512 украинских беспилотников над регионами России

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Два беспилотника ВСУ ликвидировали на подлете к Москве
Свекла для кишечника: почему после овоща меняется цвет стула и опасно ли это
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео