Работодатель не может заставить сотрудника работать сверхурочно без согласия

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 55 0

А за отказ выполнять дополнительные обязанности начальник не имеет права угрожать увольнением.

Может ли начальник заставлять работать сверхурочно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Юрист Васильчук: для сверхурочной работы потребуется письменное согласие

Работодатель не может заставить сотрудника работать сверхурочно без его письменного согласия. Об этом 5-tv.ru рассказал юрист Илья Васильчук.

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения в Трудовом кодексе РФ об увеличении допустимого объема сверхурочной работы для сотрудников — со 120 до 240 часов в год.

Однако по словам экспертов, согласно новым правилам, если в компании нет коллективного договора или специального соглашения, то сотрудник по-прежнему сможет работать сверх нормы не более 120 часов в год.

«Одновременно изменится порядок расчета ежедневного ограничения. Ранее работодатель мог привлекать сотрудника к сверхурочной работе не более чем на четыре часа в течение двух дней подряд. После изменений ограничение будет сформулировано как не более четырех часов в день», — пояснил Васильчук.

Согласие сотрудника на переработку должно быть оформлено письменно. Просто договориться на словах или сразу получить согласие на весь год недостаточно.

Юрист отдельно отметил, что начальник не может заставлять человека соглашаться на дополнительную работу угрозами увольнения или другими наказаниями. При таком давлении сотрудник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд.

При этом для некоторых работников годовой предел в 120 часов останется даже при наличии коллективного договора. Это касается сотрудников с наиболее тяжелыми вредными условиями труда и части внутренних совместителей в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме того, от пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, женщин с детьми до трех лет и одиноких родителей, помимо письменного согласия, также потребуется отсутствие медицинских противопоказаний и обязательное ознакомление с правом отказаться от переработки.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 сентября в России работодателям запретят устанавливать испытательный срок сотрудникам, которые воспитывают детей до трех лет.

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