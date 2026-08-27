Жильцы столичного ЖК пожаловались на резкий химический запах

Жители ЖК «Воробьевы горы» на западе Москвы пожаловались на распыление неизвестного вещества. Об этом стало известно 5-tv.ru.

На одном из этажей жители почувствовали резкий химический запах. После этого они начали жаловаться на ухудшение самочувствия.

По словам жителей, в носоглотке ощущаются сухость и жжение, а в горле — сильное першение.

Сотрудники экстренных служб уже проверили здание. Как сообщает источник 5-tv.ru, на нижнем этаже обнаружили химический запах, специалисты собираются вскрывать технического помещение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московском фитнес-центре в Хлебозаводском проезде произошел разлив химиката с резким запахом хлора. Инцидент случился в бойлерной спортивного клуба, после чего едкий запах быстро распространился по помещениям.

Сотрудники фитнес-центра эвакуировали из здания 30 человек, четверо посетителей обратились за медицинской помощью. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, пожарные и бригада скорой помощи.

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