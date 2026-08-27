В Москве под государственную охрану взяли 18 исторических зданий и сооружений

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 18 исторических зданий и сооружений Москвы. Объекты находятся под государственной охраной. Об этом сообщил портал mos.ru.

«Включение зданий и сооружений в Единый государственный реестр позволяет сохранить их исторический облик и подлинные архитектурные элементы», — говорится в сообщении.

Охранный статус присвоили зданиям, расположенным в самом центре Москвы, — на Поварской улице, Малой Молчановке и Арбате. Сами постройки неразрывно связаны, с такими известными творческими деятелями, как, например, Белла Ахмадулина и Максим Горький.

Также в перечень попали Техническое училище имени Ермакова на Пречистенской набережной, Дом правления железных дорог на Старой Басманной, особняк историка и революционера Сергея Мстиславского в Гагаринском переулке, фонтан и чугунные ворота в городке Баумана и ряд других важных объектов в разных районах Москвы.

Собственников и арендаторов сооружений обязали беречь их исторический облик. Кроме того, для проведения реставрационных мероприятий потребуется разрешение от городского Департамента культурного наследия.

Ранее 5-tv.ru писал о завершении реставрации памятника архитектуры конца XIX века — особняка Мазурина в Курсовом переулке. Специалисты восстановили фасады, кровлю и несущие конструкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.