Есть особое правило: как сохранить зрение и осанку ребенка за учебой

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Особое внимание нужно уделить, в том числе рабочему месту школьника дома.

Как сохранить зрение и осанку школьника — советы врача

Фото: © РИА Новости/Руслан Журкин

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Ортопед Бацаленко сохранить осанку ребенка за учебой поможет правило 20-20-20

Правильная организация рабочего места и регулярные перерывы во время занятий помогают снизить нагрузку на зрение и позвоночник школьника. Об этом Life.ru рассказал врач-травматолог и детский ортопед Николай Бацаленко.

Специалист отметил, что детям полезно соблюдать так называемое правило «20–20–20»: после 20 минут работы на близком расстоянии необходимо примерно на 20 секунд переводить взгляд на объект, расположенный не менее чем в шести метрах (или 20 футах, отсюда и название правила. — Прим. ред.).

Такая привычка помогает уменьшить зрительное напряжение и сухость глаз. По словам врача, детям также важно заниматься при хорошем освещении и регулярно проверять зрение.

Николай Бацаленко подчеркнул, что рабочее место школьника должно соответствовать его росту. Во время занятий стопы должны полностью стоять на полу или подставке, плечи оставаться расслабленными, а локти свободно располагаться на столе. Тетрадь рекомендуется слегка наклонять, чтобы ребенку не приходилось сильно сгибать шею. При этом постоянное приближение лица к странице, прищуривание или наклон головы могут быть сигналами для проверки зрения и корректировки условий занятий.

Врач также обратил внимание на важность правильного расположения компьютера и освещения. Экран желательно устанавливать на расстоянии вытянутой руки, а верхнюю часть монитора размещать на уровне глаз или немного ниже. В рабочей зоне не должно быть бликов и резкого контраста между ярким экраном и темной комнатой. Для младших школьников продолжительность непрерывных занятий дома должна быть ограниченной: после короткой работы необходимо делать перерывы и двигаться.

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