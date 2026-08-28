Фитохимик развеял миф о «натуральности» червивых яблок

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 47 0

Распространенное мнение о том, что насекомые выбирают только экологически чистые плоды, не имеет научного подтверждения.

Правда ли, что червивые яблоки точно без химии

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Фитохимик Сокольский развеял миф о натуральности червивых яблок

Червивые яблоки не являются признаком натуральности или особой пользы. Об этом aif.ru рассказал специалист по фитохимии, кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

Распространенное мнение о том, что насекомые выбирают только экологически чистые яблоки, не имеет научного подтверждения. 

По словам эксперта, насекомые могут атаковать яблоки независимо от условий выращивания, а восковое покрытие, которое наносят на некоторые фрукты после сбора урожая для увеличения срока хранения, не влияет на их природное происхождение.

Специалист также объяснил, что червивые плоды редко попадают на прилавки из-за контроля качества со стороны производителей и торговых сетей. При этом поврежденная кожура может стать местом размножения бактерий, поэтому безопаснее выбирать яблоки без признаков повреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как яблоки помогают при похудении. Фрукт часто рекомендуют добавлять в рацион при снижении веса. 

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