Торговое судно затонуло в Черном море после пожара

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 66 0

Власти страны заявили об атаке неизвестных сил на судно.

Судно загорелось и затонуло в Черном море у берегов Румынии

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Торговое судно, ходившее под флагом Доминиканской Республики, затонуло в акватории Черного моря, подконтрольной Румынии, после вспыхнувшего на борту пожара. Об этом сообщили в агентстве Agerpres со ссылкой на местную Береговую охрану.

Сигнал бедствия поступил спасателям вечером 27 августа. Горящий корабль находился в 20 морских милях от прибрежного поселения Сфынту-Георге. Первым к месту происшествия отправился корабль охраны, контролировавший весь ход операции. Однако действия спасателей существенно осложняли погодные условия.

В ведомстве добавили, что все необходимые работы завершились к 21:00 по местному времени — все находившиеся на борту 12 моряков были спасены. При этом в ведомстве подчеркнули, что один из членов команды серьезно повредил руку.

На инцидент отреагировал президент Румынии Никушор Дан, который в этот момент находился в Молдавии. По его словам, корабль подвергся атаке со стороны неизвестных сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индийское судно с 14 моряками затонуло недалеко от вод Йемена в результате обстрела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.95
1.67 100.30
2.01
На качелях Венеры: любовный гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

11:04
Нарушил традиции и выбрал запретную любовь: жизнь и смерть короля Норвегии Харальда V
11:03
Могла сыграть Машу в «Папиных дочках»: почему роль Аксеновой отдали Карпович
11:00
Большой набор не всегда лучше: какие фломастеры нужны школьнику
10:49
Раскол в ЕС: бюджет урезают, но помощь Украине не сократят
10:34
Каникулы закончились: как помочь ребенку снова вставать рано
10:33
«Отражала божий свет»: умерла мама народной артистки Ирины Алферовой

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Два беспилотника ВСУ ликвидировали на подлете к Москве
Свекла для кишечника: почему после овоща меняется цвет стула и опасно ли это
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео