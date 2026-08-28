Торговое судно затонуло в Черном море после пожара

Торговое судно, ходившее под флагом Доминиканской Республики, затонуло в акватории Черного моря, подконтрольной Румынии, после вспыхнувшего на борту пожара. Об этом сообщили в агентстве Agerpres со ссылкой на местную Береговую охрану.

Сигнал бедствия поступил спасателям вечером 27 августа. Горящий корабль находился в 20 морских милях от прибрежного поселения Сфынту-Георге. Первым к месту происшествия отправился корабль охраны, контролировавший весь ход операции. Однако действия спасателей существенно осложняли погодные условия.

В ведомстве добавили, что все необходимые работы завершились к 21:00 по местному времени — все находившиеся на борту 12 моряков были спасены. При этом в ведомстве подчеркнули, что один из членов команды серьезно повредил руку.

На инцидент отреагировал президент Румынии Никушор Дан, который в этот момент находился в Молдавии. По его словам, корабль подвергся атаке со стороны неизвестных сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индийское судно с 14 моряками затонуло недалеко от вод Йемена в результате обстрела.

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