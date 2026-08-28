Столб на пешеходном переходе: жители Бурятии возмущены работой ремонтников

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Подрядчик не получит денег за ремонт, пока не перенесет конструкцию.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Бурятии рабочие поставили столб посреди проезжей части

В одном из поселков Бурятии словно эпизод из сказки про Вовку в Тридевятом царстве, у которого все «и так сойдет». При капитальном ремонте точно посреди проезжей части и на пешеходном переходе оказался столб. Такое неожиданное решение рабочим показалось приемлемым, а вот местные жители, мягко говоря, удивлены.

«Я вот так на велосипеде повернула и в этот столб втыкаюсь. Че к чему? А мы, говорит, везде так сделаем», — сказала жительница села Турунтаево Надежда Буровцева.

Судя по сайту госзакупок, капитальный ремонт этого участка дороги обошелся бюджету в солидные 53 миллиона рублей. Но власти пообещали, что подрядчик не получит деньги, пока за свой счет не устранит это дорожное недоразумение.

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