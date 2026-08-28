Трамп переименовал озеро Онтарио: что ответили в Канаде

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 1 517 0

Ситуация вокруг водоема обострилась на фоне торгового конфликта Вашингтона и Оттавы.

Трамп переименовал озеро Онтарио — реакция Канады

Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

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Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе США и Канады в «озеро Америка». Свою подпись под документом глава государства поставил в Белом доме в присутствии журналистов.

«Мы переименовываем озеро Онтарио в озеро Америка. Это произойдет прямо сейчас, когда я подпишу указ», — сказал он на мероприятии.

Сам документ, состоящий из двух разделов, уже размещен на официальном сайте Белого дома. В нем подчеркивается роль США как «главного защитника Великих озер», а также говорится о важности водоема для экономики страны. В указе также отмечается, что озеро является достоянием Соединенных Штатов и частью национального наследия.

Кроме того, Трамп на церемонии заявил, что все необходимые для окончательного завершения процедуры документы уже оформлены, а «нужные люди уведомлены».

Ситуация вокруг озера развернулась на фоне обострившегося торгового конфликта между США и Канадой. В Оттаве уже отреагировали на решение Трампа о переименовании водоема. Так, премьер страны Марк Карни сообщил, что Онтарио, несмотря на указы, сохранит свое название.

«Этому названию уже более 400 лет. Оно появилось задолго до образования Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости США. Канадцы же знают, что называть вещи своими именами — значит называть это озеро Онтарио. Так было, так есть и так будет всегда», — написал он на странице в соцсети Х.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил урегулировать спор Оттавы и Вашингтона путем вхождения Канады в состав США.

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