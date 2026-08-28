Акушер-гинеколог объяснила, почему беременность после 35 лет требует подготовки

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 48 0

Специалист рассказала, какие факторы влияют на здоровье будущей мамы.

Как подготовиться к беременности после 35 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Гинеколог Ефремова: беременность после 35 лет требует подготовки

Беременность после 35 лет не является препятствием для рождения здорового ребенка, однако требует более внимательного отношения к состоянию организма и предварительного обследования. Об этом Life.ru рассказала акушер-гинеколог и репродуктолог Любовь Ефремова.

По словам кандидата медицинских наук, в последние годы женщины все чаще откладывают рождение детей на более поздний возраст. Специалист отметила, что в большинстве европейских стран средний возраст рождения первого ребенка составляет около 30-31 года, а в России этот показатель также постепенно увеличивается и сейчас приближается к 29 годам.

Врач подчеркнула, что после 35 лет в организме женщины происходят естественные возрастные изменения: меняются гормональный фон, обмен веществ и работа сердечно-сосудистой системы. При этом сама цифра в паспорте не определяет возможность материнства — важную роль играют общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и результаты обследований.

Специалист также предупредила, что после 35 лет снижается количество яйцеклеток, а после 40 лет вероятность зачатия заметно уменьшается.

В то же время репродуктолог обратила внимание на преимущества позднего материнства. По ее словам, к этому возрасту многие женщины уже получают образование, строят карьеру, решают жилищные и финансовые вопросы, а также подходят к рождению ребенка более осознанно. При этом успешное течение беременности зависит не только от возраста, но и от своевременной оценки рисков, подготовки будущих родителей и наблюдения у врача.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что программу скрининга новорожденных детей в России расширят на шесть заболеваний.

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