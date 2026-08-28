Американка Расселл побила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 64 0

Предыдущее достижение принадлежало нигерийке Тоби Амусан.

Масаи Расселл — новая рекордсменка мира в беге с барьерами

Фото: Instagram*/masai_russell

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Американская бегунья Масаи Расселл обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров с барьерами. Достижение зафиксировано на соревнованиях Бриллиантовой лиги, которые проходят в швейцарском Цюрихе.

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 12,09 секунды, что на 0,03 секунды быстрее предыдущего рекорда, установленного представительницей Нигерии Тоби Амусан в 2022 году на мировом первенстве в американском Юджине.

Кроме того, на турнире в Цюрихе еще один мировой рекорд побил бразилец Алисон дос Сантос. Ему не было равных в беге на 400 метров с барьерами, а его результат составил 45,80 секунды. Спортсмену удалось превзойти достижение норвежского бегуна Карстена Вархольма — в 2021 году на Олимпиаде в Токио он покорил дистанцию за 45,94 секунды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что робот китайской компании Honor по прозвищу «Молния» пробежал стометровку за 9,32 секунды и побил рекорд легендарного ямайского легкоатлета Усейна Болта. В 2009 году на чемпионате мира в Берлине спортсмен достиг финиша за 9,58 секунды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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