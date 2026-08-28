Лето уходит: когда в Москву придут первые заморозки

Понижение температуры в ночное время, при этом, вполне может соседствовать с теплой погодой днем.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптик Позднякова: заморозки придут в Москву во второй декаде сентября
Москва и Подмосковье столкнутся с ночными заморозками уже во второй декаде сентября. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Это произойдет, скорее всего, во второй декаде сентября», — отметила специалист.
При этом эксперт подчеркнула, что сейчас резких похолоданий в столичном регионе ожидать не стоит, а начало осени для жителей и гостей Москвы будет теплым — в первые дни сентября температура прогреется до плюс 25 градусов.
Ранее синоптик Александр Ильин в интервью 5-tv.ru, рассказал о сильном похолодании с осадками, которые накроют Москву на этой неделе. По его словам, температура в столичном регионе заметно ухудшится уже 28 августа, а столбики термометров могут опуститься до минимальных значений.
При этом специалист добавил, что москвичам не придется долго терпеть такую погоду, а сам спад температуры вовсе не говорит о полном наступлении осени.
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