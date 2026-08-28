Синоптики раскрыли, какая погода ждет Москву на выходных

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 40 0

Температурный фон в столице и области будет примерно одинаковым.

Какая погода ждет Москву на выходных

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Тема:
Погода

В Москве 29 и 30 августа будет от 13 до 21 градуса тепла

В Москве 29 и 30 августа ожидается теплая погода с переменной облачностью и дождями. Жителей столицы ждет от 13 до 21 градуса тепла, рассказали 5-tv.ru синоптики «Яндекс Погоды».

В частности, 29 августа в Москве будет тепло и солнечно. В дневное время температура составит порядка плюс 19 градусов, а ночью — минус 13 градусов. Восточный и северо-восточный ветер разгонится до двух метров в секунду.

Позже 30 августа будет сохраняться теплая, однако пасмурная и дождливая погода. В утренние часы температура составит порядка плюс 13 градусов, а днем потеплеет до 21 градуса. К концу дня похолодает до плюс 19 градусов, а к ночи температура опустится до плюс 16 градусов. Юго-восточный и южный ветер достигнет 4 м/с.

Уточняется, что в городах Подмосковья, в частности, в Одинцово, в Подольске, в Люберцах, а также в Видном и Домодедово погода будет почти как в столице с отличием в один-два градуса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда в Москву придут первые заморозки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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