Раскол в ЕС: бюджет урезают, но помощь Украине не сократят

Дискуссии по украинскому вопросу становятся все острее и углубляют раскол в Евросоюзе. Накануне начался решающий этап переговоров по общему бюджету на следующие годы. И европейские страны далеки от его согласования. Против рекордных трат в два триллиона евро выступают Германия, Дания, Австрия и другие. Они призвали сократить расходы на сотни миллиардов. Под нож собираются пустить все, кроме денег на войну.

О грандиозном бюджетном кризисе, который уже рассорил Старый свет — корреспондент «Известий» Юрий Майер.

Прямо сейчас политики решают судьбу консолидированного бюджета ЕС почти на десятилетие вперед, и речь идет о триллионах евро. В Берлине прошла встреча так называемой «коалиции доноров» — Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. Германия в лице канцлера Мерца сразу дает понять — банк у нас, так что мы тут главные. Вопрос обсудим, но дискуссий не будет.

«Я хочу отметить, что вместе с нашими шведскими и голландскими коллегами мы финансируем около 40% европейского бюджета», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Коалицию доноров» возмутил бюджетный проект Еврокомиссии. Она предложила потратить целых два триллиона евро за шесть лет. Германия против. Мерц заявил, что бюджет надо сократить как минимум на 400 миллиардов евро. Все единомышленники Берлина поддакивают — мол, действительно, не потянем.

«Сильный бюджет не означает автоматически самый большой бюджет, а политика жесткой экономии не противоречит европейским амбициям. Политика жесткой экономии является необходимым условием для их достижения», — сказал федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер.

Остается вопрос — кому именно придется подтянуть пояса? Тут возникает главное противоречие экономической политики Европы. В первую очередь под нож пойдет сельское хозяйство. Даже в текущем предложении Еврокомиссии бюджет отрасли сокращается на треть.

Следом в очереди — расходы на так называемое «региональное сплочение». По сути, урежут дотации Польше, Испании, Венгрии и другим странам победнее. А на что расходы не урежут? Конечно, на Украину.

«Бюджет ЕС должен отдавать приоритет европейской обороне и безопасности и продолжать оказывать решительную поддержку Украине. Нам также необходимо, как сказал канцлер, укреплять экономику, создавать рабочие места будущего, обеспечивая возможности и благосостояние для граждан», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Но вот для каких граждан — большой вопрос. Как раз по этой линии и назревает большой раскол внутри ЕС. По другую сторону от «коалиции доноров» — так называемые «друзья сплоченности». Те самые Польша, Испания, Венгрия и другие страны, так сказать, второго финансового эшелона. Эти государства меньше всего вкладывают в общий бюджет и сильнее всех пострадают от урезания расходов на сельхоз и регионы.

Первой тревогу забила Польша, бывший главный союзник Киева. Там отчаянно требуют сохранить все дотации как было. А вот поддержку Украины, говорят, надо как следует переосмыслить.

«Этот конфликт, господа, — это отмывание денег. 200 миллиардов евро исчезли, а Зеленский говорит, что не знает, где они находятся. Евросоюз спрашивает: где находятся 200 миллиардов наших денег? Где они? Их нет», — сказал депутат польского Сейма Марек Якубяк.

Деньги на Украину идут огромные. Только за 2025 год поддержка составила более 30 миллиардов евро — и это при общем бюджете ЕС в 199 миллиардов. В 2026 году цифры аналогичные, только Киеву уйдет еще на 15 миллиардов больше. Таким образом, помощь Украине стала одной из крупнейших статей расходов Евросоюза — он тратит на нее до 23% от всего своего годового бюджета.

Урезать эти статьи расходов «коалиция доноров» не желает. Имеет право — на ее долю приходится 70% финансирования Киева со стороны ЕС. Только вот все больше граждан Германии уверены, что Мерц с единомышленниками, что называется, «воюет не туда» — словно его главный избиратель сидит на Украине.

«Безграничные многомиллиардные подарки Киеву, а для собственных граждан — сокращения и повышение налогов. Мерц — поистине лучший канцлер, который когда-либо был у Украины», — заявила политик Сара Вагенкнехт.

Раскол увеличивается, а часики тикают — многолетний финансовый план Евросоюз должен принять до конца этого года. Дальше — выборы во Франции и другие электоральные процессы. А масштабный бюджетный кризис в это время руководству ЕС совсем ни к чему.

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