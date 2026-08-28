Авантюры и экшен: о чем будет новый сериал Пятого канала «Хороший парень»

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Характер героя постоянно заводит его в передряги.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он вернулся домой, чтобы начать все заново. Но вместо спокойной семейной жизни оказался втянут в криминальный круговорот. Хотя сам — просто «Хороший парень».

На Пятом канале — долгожданная премьера. Детективная история геолога Яши — человека простых, но твердых принципов: «Не бросай в беде, не обманывай, не обижай слабых». Но характер героя далеко не так однозначен и постоянно заводит «хорошего парня» в передряги, которых в родном Кулаково предостаточно!

Подпольные бои, черные риелторы, брачные аферисты — зрителя ждут авантюра и яркий экшен. Но вместе с тем «Хороший парень» — это сериал о дружбе, трудном выборе и простом семейном счастье.

Новинка в нашем эфире — уже 30 августа, под легендарные хиты Сергея Трофимова и Анатолия Крупнова.

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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