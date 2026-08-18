Умерла заслуженная артистка России Наталия Бизева

Заслуженная артистка России Наталия Бизева ушла из жизни на 82-м году после продолжительной болезни. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 82-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Васильевна Бизева», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Наталия Бизева была потомственной актрисой театра «Ромэн», где работали ее родители. Впервые она вышла на сцену в возрасте пяти лет в постановке «Кровавая свадьба». Окончив театральную студию при «Ромэне», а в 1984 году — ГИТИС, артистка всю жизнь посвятила работе в родном театре. В пресс-службе отметили, что глубокое знание традиций определило ее оригинальную манеру исполнения ролей и цыганских песен.

Прощание с Наталией Бизевой состоится 20 августа в здании театра «Ромэн». Гражданская панихида назначена на 11:00 мск. В 12:30 пройдет отпевание в храме Всех святых на Соколе.

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