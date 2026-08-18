Умерла заслуженная артистка России Наталия Бизева

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 35 0

Актриса театра «Ромэн» скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Умерла заслуженная артистка России Наталия Бизева

Фото: ВКонтакте / Цыганский театр «Ромэн» / ciganskyteatrromen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженная артистка России Наталия Бизева ушла из жизни на 82-м году после продолжительной болезни. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 82-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Васильевна Бизева», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Наталия Бизева была потомственной актрисой театра «Ромэн», где работали ее родители. Впервые она вышла на сцену в возрасте пяти лет в постановке «Кровавая свадьба». Окончив театральную студию при «Ромэне», а в 1984 году — ГИТИС, артистка всю жизнь посвятила работе в родном театре. В пресс-службе отметили, что глубокое знание традиций определило ее оригинальную манеру исполнения ролей и цыганских песен.

Прощание с Наталией Бизевой состоится 20 августа в здании театра «Ромэн». Гражданская панихида назначена на 11:00 мск. В 12:30 пройдет отпевание в храме Всех святых на Соколе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла звезда сериала «Секрет Тропиканки» Лаура Кардозу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
Как уж на сковородке: почему Зеленский тянет с назначением нового министра обороны
17:37
Какие полезнее? — Диетологи сравнили красные и зеленые яблоки
17:31
Ученые поставили точку в вопросе подлинности мощей Дмитрия Донского в Кремле
17:30
Лунный компас клева: календарь рыбака на сентябрь 2026
17:23
В исключительных случаях: когда церковь допускает кремацию
17:18
Яйца против печени: стоит ли включать их в ежедневный рацион

Сейчас читают

«Мама дорогая»: Кристина Асмус чудом избежала травм во время прогулки на лошади
Священник предупредил о популярном грехе на Яблочный Спас
Завтрак — залог здоровья: почему опасно пропускать утренний прием пищи
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео