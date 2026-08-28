Семь россиян числятся пропавшими без вести в Непале

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Мощное наводнение обрушилось на территорию страны 26 августа.

Сколько россиян пропали в Непале — новости

Фото: www.globallookpress.com/Shankar Bhujel

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Семь россиян числятся пропавшими без вести из-за наводнения, которое обрушилось на Непал 26 августа. Об этом сообщает Совет по туризму страны.

По последним данным погибли уже 475 человек, официально пропавшими числятся 644 туриста.

Мощное наводнение обрушилось на территорию страны в среду 26 августа. Стихия практически полностью уничтожила популярный туристический район Расува. В момент катаклизма многие туристы и местные жители находились на улице. В результате их просто смыло волной грязи и воды.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан РФ отказаться от поездок в районы Непала, пострадавшие от наводнения. Россиянам, которые уже находятся в стране, рекомендовали связаться с посольством России в Катманду и встать на учет.

Ранее в беседе с 5-tv.ru российские туристки Ирина Ульген и Екатерина Красюкова вспомнили страшные минуты начала наводнения. Они находились в это время в автобусе, который направлялся к границе с Китаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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