Режим без скандалов: сколько должен спать первоклассник перед школой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 41 0

Родителям стоит заранее перестроить распорядок дня ребенка, чтобы утренние подъемы не стали испытанием для всей семьи.

Сколько часов сна необходимо первокласснику

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anna Lurye

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Скоро в школу

Недостаток сна может ухудшить внимание и настроение первоклассника

Первый класс — серьезная перестройка для ребенка. Меняется привычный распорядок дня, появляются ранние подъемы, новые нагрузки, необходимость концентрироваться на уроках и выполнять задания. После летних каникул многим детям сложно сразу перейти к школьному графику, особенно если летом они поздно ложились и просыпались ближе к обеду.

Один из главных факторов, который помогает первокласснику легче адаптироваться к школе, — полноценный сон. Его недостаток может сказываться не только на усталости, но и на внимании, эмоциональном состоянии и способности воспринимать новую информацию.

Сколько должен спать первоклассник, во сколько лучше укладывать ребенка и как подготовить его к школьному режиму без стресса — в материале 5-tv.ru.

Сколько часов сна нужно ребенку перед школой?

Детям младшего школьного возраста обычно требуется больше сна, чем подросткам и взрослым. Для ребенка шести-семи лет важен не только ночной отдых, но и общий объем сна в течение суток.

В среднем первокласснику необходимо около 9–12 часов сна в сутки. Большинство детей этого возраста уже не нуждаются в обязательном дневном сне, однако некоторым школьникам дополнительный отдых после занятий помогает восстановить силы.

При этом потребность во сне может отличаться. Один ребенок легко просыпается после девяти часов отдыха, а другому для хорошего самочувствия требуется больше времени.

Главный ориентир для родителей — состояние ребенка днем. Если школьник активен, сохраняет внимание на уроках, не выглядит постоянно уставшим и легко просыпается утром, скорее всего, продолжительность сна ему подходит.

Опасность недосыпа

В первые месяцы школы ребенок сталкивается с большим количеством новой информации. Ему нужно привыкнуть к учителю, правилам поведения, расписанию, домашним заданиям и общению с одноклассниками.

Недостаток сна может сделать этот период сложнее. Уставшему ребенку труднее сохранять концентрацию, контролировать эмоции и справляться с нагрузкой.

Кроме того, режим сна влияет на настроение. Если школьник регулярно ложится поздно, утром ему может быть тяжело просыпаться, а после школы он может становиться раздражительным или слишком утомленным.

Пытаться «отоспаться» за пару дней до 1 сентября бесполезно — график нужно выстраивать заранее.

Наглядные признаки того, что ребенок не высыпается

Школьник не всегда может отдать себе отчет в том, что у него накоплена усталость. Родителям стоит понаблюдать за его поведением.

О нехватке сна говорят следующие симптомы: ребенку тяжело встать утром даже после долгих часов в постели, он часто жалуется на утомление, становится более капризным, с трудом концентрируется на занятиях, моментально теряет силы после школы или долго не может уснуть вечером.

При этом важно учитывать общий режим ребенка. Иногда проблема заключается не только в количестве часов сна, но и в слишком насыщенном расписании, поздних занятиях или отсутствии спокойного времени перед сном.

Во сколько укладывать первоклассника?

Время отхода ко сну зависит от того, во сколько ребенку нужно вставать утром. Если подъем в школу запланирован примерно на 7:00, многим детям потребуется лечь спать около 21:00.

Главное — сохранять стабильность. Организму ребенка легче адаптироваться, когда время сна и пробуждения примерно одинаковое каждый день, включая выходные.

За несколько недель до школы специалисты советуют постепенно сдвигать режим: раньше будить ребенка утром и раньше отправлять его в кровать вечером. Резкий переход после летних каникул может быть сложным.

Как помочь ребенку восстановить режим перед 1 сентября

Чтобы первокласснику было проще привыкнуть к школьному расписанию, родителям стоит заранее изменить привычки.

Помочь могут простые правила:

  • постепенно переносить время отхода ко сну на более раннее;
  • утром открывать шторы и помогать организму проснуться при дневном свете;
  • сохранять активность в течение дня;
  • не перегружать последние дни перед школой дополнительными занятиями;
  • оставлять вечером время для спокойных занятий.

Перед сном лучше избегать слишком активных игр и эмоциональных событий. Организму ребенка нужно время, чтобы перейти от активности к отдыху.

Главное — не стремиться к идеальному графику, а сохранять постоянство, ведь здоровый сон помогает первокласснику чувствовать себя уверенно в первые школьные месяцы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать подготовительные курсы к школе.

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