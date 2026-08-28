Ситуация с концертом Канье Уэста может повлиять на гастроли мировых звезд в РФ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 44 0

Продюсер Сергей Дворцов предупредил о последствиях ажиотажа и последующих проблем вокруг октябрьского шоу.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Javier Rojas; 5-tv.ru

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Ситуация вокруг концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге может повлиять на приезд других мировых артистов в Россию. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, ажиотаж вокруг приезда рэпера был связан с тем, что его выступления должны были стать одними из первых крупных концертов зарубежной звезды в России за последнее время. После объявления дат 10 и 11 октября на «Газпром Арене» билеты начали активно раскупать, а интерес к мероприятию оказался высоким.

Продюсер обратил внимание, что после появления информации о возможных проблемах с проведением шоу возникла неопределенность. По его словам, подобные ситуации могут негативно сказаться на приезд других знаменитостей в Россию.

«Спустя неделю выясняется, что нет официальных подтверждений о том, что Канье Уэст прибудет в Российскую Федерацию и состоится данный концерт. И, конечно, концерт был на грани срыва. Но я могу сказать, что после того, как негативная ситуация сложилась именно с Канье Уэст, это может и негативно сказаться на последующих приездах других зарубежных артистов», — сказал он.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились сообщения о возможной отмене выступлений Канье Уэста. Информация о концертах исчезла с сайта стадиона, а билетные операторы начали принимать заявки на возврат средств.

Позднее в Say Agency заявили, что концерты не отменены, а команда продолжает подготовку мероприятий. Организаторы призвали поклонников не поддаваться панике и ждать официальных сообщений.

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